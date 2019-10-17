В Армении только-только начинает утихать скандал, связанный с космическими по армянским меркам затратами на поездку Никола Пашиняна в США.

Как сообщалось, Пашинян отправился в США на супердорогом лайнере Gulfstream G550 чартерным рейсом и обошлось это удовольствие госбюджету в полмиллиона долларов (190 миллионов драм).

А сегодня у граждан страны появился новый повод для возмущения.

По информации VERELQ, Кабмин решил выделить дополнительно 290 миллионов драмов из резервного фонда на командировки и прием гостей. Соответствующие поправки в госбюджет страны на 2019 год были приняты на заседании правительства в четверг, 17 октября. Примечательно, что месяц назад, 17 сентября, годовые расходы на командировки уже были увеличены на 310 миллионов драмов. В целом, сумму, предназначенная на официальные зарубежные командировки доведена до 1 миллиарда 145 миллионов драмов, передает Day.Az.