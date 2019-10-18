https://news.day.az/politics/1167142.html Состоялся первый форум молодых сотрудников правоохранительных органов Азербайджана - ФОТО
Состоялся первый форум молодых сотрудников правоохранительных органов Азербайджана - ФОТО
В Культурном центре Службы государственной безопасности состоялся первый Форум молодых сотрудников правоохранительных органов Азербайджана на тему "Наша независимость вечна, постоянна и необратима", сообщает в пятницу Trend, передает Day.Az.
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