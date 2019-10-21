Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в честь юбилея Насими является примером для многих стран и мировых лидеров.

Об этом сказала Day.Az видный общественный деятель, основатель и руководитель Музея миниатюрной книги, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Азербайджана Зарифа Салахова, говоря об инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке за один день в стране 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея великого поэта Имадеддина Насими.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева делает очень многое для процветания Азербайджана, развития и пропаганды нашей культуры во всем мире, сохранения нашего великого национального наследия", - сказала Салахова.

Как отметила наша собеседница, такая акция проводится в Азербайджане впервые, инициатива Мехрибан ханум достойна самой высокой оценки в мире.

"Мы живем на одной планете, Азербайджан - ее часть, а посадка 650 тысяч деревьев - это огромный вклад в экологию не только страны, но и всего человечества. Посадка деревьев - это не просто способ улучшения экологии, эта инициатива исходит от человека-творца, каким является Мехрибан Алиева. Сажая дерево, человек соприкасается с основой жизни на Земле, становится творцом, тем самым открывая для себя новые горизонты созидания", - сказала Зарифа Салахова.

Символично, что эта акция приурочена к 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими, который нес человечеству идеи просвещения, гуманизма и доброты, отметила заслуженный работник культуры. Инициатива Первого вице-президента Азербайджана полностью соответствует философии и деятельности Насими, а также отражает деятельность самой Мехрибан Алиевой, считает Салахова.

"Посмотрите, сколько сделано Фондом Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева, для улучшения экологии, сколько проведено акций по озеленению различных территорий страны, сохранению флоры и фауны. Все это заслуживает самых высоких оценок. Без здоровой экологии не может быть нормальной жизни людей. А сколько вложено сил и финансов в реализацию этих проектов! Такие акции преображают облик страны, делают его краше, и эта инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой является примером для многих стран и мировых лидеров", - сказала Зарифа Салахова.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева делает очень многое для процветания Азербайджана, развития и пропаганды нашей культуры во всем мире, сохранения нашего великого национального наследия".

Вугар Иманов