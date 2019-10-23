Проведение XVIII Саммита "Движения неприсоединения" в Баку важно и имеет большое значение для Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, "Движение неприсоединения" является второй по величине организацией в мире после ООН и около 55 процентов мирового населения проживает в странах-членах организации.

"Эти государства обладают более чем 75 процентами мировых запасов нефти и более чем 50 процентами газа, а также огромными человеческими и природными ресурсами", - сказал Мамедов.

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