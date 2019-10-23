Президент Азербайджана Ильхам Алиев расширил структуру и функции министерства экономики страны. Соответствующий указ был подписан главой государства 23 октября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в структуру министерства экономики страны включаются министерство по налогам Азербайджана, Государственный комитет по вопросам имущества в статусе государственных служб.

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