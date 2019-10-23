https://news.day.az/politics/1168533.html Президент Ильхам Алиев расширил функции министерства экономики
Президент Ильхам Алиев расширил функции министерства экономики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев расширил структуру и функции министерства экономики страны. Соответствующий указ был подписан главой государства 23 октября.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, в структуру министерства экономики страны включаются министерство по налогам Азербайджана, Государственный комитет по вопросам имущества в статусе государственных служб.
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