https://news.day.az/politics/1168609.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня в основе нашей политической независимости стоит экономическая независимость
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в основе нашей политической независимости стоит экономическая независимость
Сегодня в основе нашей политической независимости стоит экономическая независимость.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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