https://news.day.az/politics/1169408.html Закир Гасанов принял участие в заседании НАТО - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в заседании НАТО - ФОТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 25 октября принял участие в заседании, организованном в Брюсселе на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.
Как передает Day.Az, в ходе заседания обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов.
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