Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 25 октября принял участие в заседании, организованном в Брюсселе на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как передает Day.Az, в ходе заседания обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов.