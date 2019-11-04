Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сравнил финансовые потери России и стран Африки из-за вывоза капитала, произошедшего, по его мнению, из-за следования рекомендациям Международного валютного фонда.

В рамках прошедшего недавно в Сочи форума "Россия - Африка" он заявил, что выполнение властями РФ и стран Африки рекомендаций МВФ привело к масштабному оттоку капитала, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

На примере с Арменией: Миллиарды, ухлопанные Москвой в ее экономику, оборону и прочие сферы, никакой отдачи не приносят и принести не могут. И если до последнего времени многие считали, что здесь политические и оборонные выгоды России намного перевешивают экономические потери, то сегодня мы уже видим совершенно иную картину - Ереван все больше кренится на Запад, критикуя на чем свет стоит своего многовекового суверена, пишет аналитик haqqin. А миллиарды все текут из Москвы в Ереван во вред России.

Страны ЕАЭС и Африки удивительным образом оказались в общей финансово-экономической проблемной зоне. Благодаря усилиям МВФ они сегодня сами лишили себя источников долгосрочного кредита. Цифры финансовых потерь от проводимой по рецептам вашингтонского консенсуса политики очень похожи. Это гигантский трансфер капитала.

Россия за 30 лет после распада СССР субсидировала мировую финансовую систему на 1 трлн. долларов. А если взять весь бывший Союз, то объем вывезенного капитала составляет вдвое больше - 2 трлн. долларов. Это гигантский трансфер капитала. Правда, Африку эксплуатировали намного дольше, а новый экономический союз в этой финансово-экономической среде живет всего 30 лет. Но интенсивность эксплуатации потенциала экономики постсоветского пространства еще больше впечатляет, чем интенсивность финансовой эксплуатации Африки.

Бывший советник президента России, а ныне министр ЕАЭС на первый взгляд хотел выразить солидарность с африканскими странами, несколько смягчив причины огромных потерь своей страны. Но триллион долларов более чем впечатляет, трудно даже представить себе такую сумму. Даже банкиры с большим опытом работы затрудняются сказать, сколько автомашин или железнодорожных вагонов нужно для транспортировки таких сумм денег. Благо, сегодня перевод денег не нуждается в транспортных средствах, и остается только догадываться, куда россияне перевели столько денег за относительно короткий срок.

За последние десять лет из России вывели почти 3 трлн. долларов, заявил доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов. И оценки Глазьева он считает невероятно скромными. Известный ученый свои расчеты проводит прежде всего на основе платежного баланса Центробанка России. Раз в год он проводит "расчет масштабов ограбления России за предыдущие десять лет". Причем для расчетов использует не только позиции платежного баланса, которые называются "чистый отток частного капитала, но и другие. Он считает, что правительство и Банк России грабят народ под громкие фразы "таргетирование инфляции", "плавающий курс рубля" и т.д. вместо того, чтобы вернуть награбленное, ввести контроль над вывозом капитала и прогрессивную шкалу налогообложения.

Москва списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд. долларов, о чем заявил президент Владимир Путин на том же саммите "Россия - Африка" в Сочи. Такому шагу есть разумное объяснение - Африка обладает необычайно высоким потенциалом развития, а укрепление взаимодействия с ней может принести гораздо большую выгоду стране, чем и так утерянные 20 млрд. долларов.