Председатель Меджлиса Туркменистана Гюльшат Мамедова прибыла с визитом в Азербайджан, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Меджлиса Туркменистана встречали вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова и другие официальные лица.