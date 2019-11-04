https://news.day.az/politics/1172416.html Председатель Меджлиса Туркменистана прибыла с визитом в Азербайджан
Председатель Меджлиса Туркменистана прибыла с визитом в Азербайджан
Председатель Меджлиса Туркменистана Гюльшат Мамедова прибыла с визитом в Азербайджан, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Меджлиса Туркменистана встречали вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова и другие официальные лица.
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