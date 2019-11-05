Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Огтая Гюльалыева
Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение правозащитника Огтая Гюльалыева.
Об этом сообщила Trend супруга правозащитника Фируза Гюльалыева, передает Day.Az.
По ее словам, по поручению Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева будет заниматься решением вопросов, связанных с лечением Огтая Гюльалыева.
Фируза Гюльалыева сказала, что ей позвонили из Фонда Гейдара Алиева и поинтересовались состоянием ее супруга. Она отметила, что, учитывая обращение семьи, Фонд пригласил врачей из Турции для лечения Гюльалыева.
Отметим, что 29 октября около 17:20 водитель Кянан Абдуллаев, работавший таксистом, сбил управляемым им автомобилем "Hyundai Accent" правозащитника Огтая Гюльалыева на пересечении улиц 28 Мая и А.Пушкина в Насиминском районе.
У получившего тяжелое повреждение правозащитника случилось кровоизлияние в мозг. 30 октября Гюльалыеву была сделана операция в "City Hospital".
В настоящее время лечение Гюльалыева продолжается в Республиканской больнице нейрохирургии.
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