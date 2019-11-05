Cо времен азербайджанских ханств, и по сей день, оппозиционные круги, лидеры оппозиционных партий решают исключительно свои проблемы.

Об этом сказал Trend глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, передает Day.Az.

По словам политолога, представители оппозиционных партий ищут за границей помощи в реализации своих политических амбицией, что чревато последствиями для азербайджанского народа и государства, так как, будучи зависимыми от иностранного капитала и интересов, они завтра будут работать под диктовку тех сил, которые привели их к власти: "Прежде всего, хотелось бы отметить, что мероприятие, которое прошло в Вашингтонском национальном пресс-клубе, с участием представителей оппозиции, удивительно совпало по времени с выступлением карабахских сепаратистов в Конгрессе США. Это означает, что США ведут политику двойных стандартов, как впрочем обычно делают страны-гегемоны.

К сожалению, в международных процессах мы очень часто наблюдаем как в абсолютно идентичных ситуациях в отношении разных стран придерживаются разных позиций. Где была Amnesty International, когда в разных частях планеты гибли люди в ходе различных конфликтов?

Кстати, Amnesty International - это организация, которая функционирует за счет доноров, якобы не зависящих от какого-либо государства.

В свое время, когда создавалась Amnesty International, руководители организации, чтобы избежать зависимости от каких-либо государств, не быть подверженными их давлению, создали организацию доноров. В лице доноров выступают состоятельные частные лица. Однако, мы прекрасно понимаем, что за современными организациями, как и во все времена, с начала их создания после Второй мировой войны, стоят интересы тех или иных государств".

По мнению эксперта, в Азербайджане, как и в любой другой стране должен проходить здоровый политический диалог между оппозицией и правящей партией: "И правящие круги неоднократно призывали лидеров оппозиционных партий к диалогу. Безусловно, диалоги и обсуждения внутренних проблем Азербайджана должны проходить только в Азербайджане. Сегодня ситуация в Азербайджане стабильная. По данным разных социальных опросов, проводимых независимыми организациями, известно, что легитимность Президента Азербайджана Ильхама Алиева довольно высокая. И все прекрасно понимают, что никто не встанет на защиту тех политиков, которые только выдают себя за лидеров, но таковыми не являются".