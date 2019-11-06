"Круглый стол" оппозиции - искусственное явление и лишь попытка оставаться в повестке дня.

Об этом в среду сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

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