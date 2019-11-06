Всегда относился к "Реалу" с симпатией, там есть много моих друзей, людей с которыми имею теплые отношения. Но жаль...

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-кандидат на председательство в партии "Мусават" Ядигяр Садыглы, комментируя отставку главы Меджлиса партии "Реал" Азера Гасымлы.

"С того времени, как вынесены решения о внеочередном съезде и передаче всех полномочий председателю до съезда, все время вертятся в голове слова экс-премьера России Черномырдина: "Что бы мы ни делали, получается одно и тоже, либо КПСС, либо автомат Калашникова"", - сказал функционер Мусавата.

Напомним, что глава Меджлиса партии "Реал" Азер Гасымлы сегодня подал в отставку из-за авторитарных решений председателя Ильгара Мамедова.