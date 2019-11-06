https://news.day.az/politics/1173151.html ИВ Баку разрешила партии "Мусават" провести митинг
ИВ Баку разрешила партии "Мусават" провести митинг
Исполнительная власть города Баку ответила на очередное обращение партии "Мусават" в связи с проведением митинга, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Обращение было рассмотрено Исполнительной властью и предоставлено разрешение на проведение митинга 10 ноября в поселке Локбатан на улице 28 Мая, на территории Гарадагской учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи".
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