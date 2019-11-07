Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили в Братиславе перспективы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Словакии.

На встрече также участвовал Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как отмечается, в ходе встречи Лайчак выразил удовлетворение с тем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе со сторонами конфликта продолжили обсуждение дальнейших мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру.

Он отметил, что Словакия, как председатель ОБСЕ, будет и впредь им содействовать в этом вопросе.

Участники встречи также обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится 5-6 декабря в Братиславе.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.