Трехсторонние контакты набирают все большую актуальность в современном мире.

Об этом сказал Trend российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, передает Day.Az.

Политолог отметил, что такие переговоры и раньше проходили достаточно успешно:

"Если не поднимать историю ХХ века, то и в новейшее время можно вспомнить тройки: Россия-Белоруссия-Казахстан, Россия-Франция-Германия, Россия-Индия-Китай.

Да и без участия российской стороны подобный формат используется достаточно часто США-Канада-Мексика, США-Япония-Южная Корея, Бразилия-Аргентина-Чили.

Использование трехсторонних переговоров может быть эффективно в нескольких случаях. В истории чаще всего применялись несколько вариантов.

Когда одна из сторон переговоров выступала в роли третейского судьи для двух других.

Когда идет разделение какого-то общего ресурса, но тут необязательно именно трехсторонний формат, причастных к распределению долей может быть и больше, к примеру, пятисторонние переговоры по Каспию.

Когда идет определение и формализация баланса сил, что опять же необязательно сводится к контактам именно трех сторон.

Современные переговоры "Азербайджан-Россия-Иран" и "Азербайджан-Россия-Турция" построены на ином принципе. Это создание новой политической реальности в регионе Передней Азии. Пока что, это скорее политическая конфигурация, но с перспективой создания и более тесного экономического сотрудничества.

Контакты с Севера на Юг, в данном случае, требуют дополнительных мостов, и не только географических. Притом, что основной политической силой и крупнейшей экономикой в этих переговорах выступает Россия, вот здесь, как раз, и важна особая роль Азербайджана", - сказал политолог.

По его мнению, при выстраивании долгосрочных отношений очень важен элемент внутреннего доверия, основанного на общности истории, культуры, национальных традиций, языка, религии. И именно Азербайджан выступает здесь в уникальной роли эффективного коммуникатора, имея много общего со всеми остальными тремя партнерами, это и братские отношения со времен Советского Союза и большая азербайджанская диаспора, ведущая активную культурную и экономическую жизнь в современной России, это и исторические связи, и также большое количество этнических азербайджанцев, проживающих в Иране, это и культурные связи в рамках общности тюркского мира с Турцией.

То есть, когда собираются представители России - Азербайджана - Ирана или России - Азербайджана - Турции, это не только разговор о текущих тактических проблемах, такие контакты имеют гораздо более глубинные основания, а значит, их результат может быть более фундаментальным.

У всех участников переговорного процесса есть много общего - добыча и транспортировка углеводородов, крупные логистические проекты, рынки поставок сельхозпродукции, развитие туризма, военно-техническое сотрудничество. И все это на фоне сложной внешнеполитической ситуации, организованного санкционного и политического давления. Таким образом, создается основа для взаимовыгодных отношений здесь и сейчас. Деловые контакты помогают бизнесу, крепнет обороноспособность, расширяется сфера дипломатических контактов (в том числе и народной дипломатии), отметил политолог.

Эксперт считает важным, то, что данные переговоры проходят именно в рамках текущей реальности.

"Ни для кого не секрет, что мир живет в ожидании крупных потрясений нового глобального экономического кризиса. И сейчас выстраивается каркас для противостояния его разрушающему воздействию. Региональные договоренности должны стать стабилизирующим фактором для социально-экономического положения в соседних странах в момент мирового катаклизма.

Кроме этого нынешние переговорные площадки - это возможная основа нового мироустройства, которое будет образовано в посткризисную эпоху.

Игра вдолгую, наверное, это и есть основное содержание структурирования будущего всей Передней Азии, которое происходит сейчас на наших глазах", - сказал Солонников.