Азербайджан и Турция определили направления деятельности в военной сфере - ФОТО
В Баку завершило свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога высокого уровня, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2020-й год.
По итогам заседания был подписан протокол между министерством обороны Азербайджана и Генштабом Турции.
Очередное заседание в этом формате планируется провести в следующем году в Турции.
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