https://news.day.az/politics/1173443.html Премьер-министр Али Асадов назначил себе нового помощника
Премьер-министр Али Асадов назначил себе нового помощника
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назначил себе нового помощника.
Как сообщает в четверг Trend, по распоряжению премьера, Закир Пашаев назначен на должность помощника премьер-министра Азербайджана, передает Day.Az.
Отметим, что двумя другими помощниками премьера являются Алескер Алескеров и Сабир Байрамов.
Алескер Алескеров назначен помощником премьер-министра 23 октября.
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