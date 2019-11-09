https://news.day.az/politics/1173978.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный Дню Государственного флага - ВИДЕО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный Дню Государственного флага - ВИДЕО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 9 ноября - Дню Государственного флага, передает Day.Az.
В публикации к видеоролику говорится: "Наш Флаг - это наша решимость к борьбе, стремление к победе, летопись независимости!"
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