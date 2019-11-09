На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 9 ноября - Дню Государственного флага, передает Day.Az.

В публикации к видеоролику говорится: "Наш Флаг - это наша решимость к борьбе, стремление к победе, летопись независимости!"