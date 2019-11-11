11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках проекта "Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!" приняли участие в акции по посадке деревьев в новом парке "Гянджлик", созданном Фондом Гейдара Алиева в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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