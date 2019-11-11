https://news.day.az/politics/1174570.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Хатаинском районе Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Хатаинском районе Баку - ФОТО
11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках проекта "Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!" приняли участие в акции по посадке деревьев в новом парке "Гянджлик", созданном Фондом Гейдара Алиева в Хатаинском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре