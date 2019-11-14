"В Ереване Лавров подыгрывал армянам. Хотя, насколько я могу судить, он прекрасно понимает, что никогда сепаратисты Нагорного Карабаха за столом переговоров в качестве стороны конфликта не сидели".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, в начале 90-х занимавший пост советника в Администрации Президента и участвовавшего в переговорах по карабахскому урегулированию.

По словам Мусабекова, соглашение о прекращении огня было подписано сторонами на отдельных листах. То есть даже подписей Азербайджана и сепаратистов Карабаха рядом нет ни на одном документе.

"Известно, что есть две стороны переговоров в лице Армении и Азербайджана и две заинтересованные стороны - армянская и азербайджанская община Нагорного Карабаха. Понятно, что мнение армянской общины и ее лидеров выясняется при посещении региона сопредседателями Минской группы. И да, есть базовые принципы - территориальная целостность, неприменение силы и самоопределение. Азербайджан эту формулу принял. Но самоопределение, и это Лаврову как дипломату должно быть хорошо известно, вовсе не означает сецессию, то есть отделение. Самоопределение Карабаха, внутреннее, в рамках границ Азербайджана, вполне может быть достигнуто", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева