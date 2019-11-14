14 ноября в Баку начал работу II Саммит мировых религиозных лидеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в саммите.

Вначале было сделано совместное фото.

Саммит начался с чтения аятов священного Корана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на саммите.

Затем было зачитано Распоряжение Президента Ильхама Алиева о награждении председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Гейдар Алиев".

Глава государства Ильхам Алиев вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден "Гейдар Алиев".

Отметим, что в саммите, проходящем в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, принимают участие политики, общественные и религиозные деятели, ученые, представители международных организаций, лидеры религиозных конфессий и течений.

II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, организуемый азербайджанским государством с целью развития межрелигиозного диалога в глобальной плоскости, пропаганды и эволюции таких общечеловеческих ценностей, как взаимопонимание и солидарность, является логическим продолжением и развитием международных мероприятий, состоявшихся в рамках начатых и проведенных по инициативе Президента Ильхама Алиева "Бакинского процесса", "Года мультикультурализма" и "Года Исламской солидарности", в том числе "I Бакинского саммита мировых религиозных лидеров", а также вклада Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного диалога в расширение связей между различными культурами и религиями.

В ходе двухдневного саммита пройдут обсуждения по таким темам, как "Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.

Отметим, что 11 апреля текущего года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Организационного комитета по проведению II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров.

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