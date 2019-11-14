https://news.day.az/politics/1175680.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом
14 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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