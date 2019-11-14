14 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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