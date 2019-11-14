https://news.day.az/politics/1175719.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом - ФОТО
14 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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