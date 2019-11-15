Проведение II Саммита мировых религиозных лидеров в Баку является очередным вкладом Азербайджана в развитие межрелигиозного диалога на глобальном уровне. В то же время, участие в нем влиятельных религиозных лидеров еще раз показывает, что Бакинский саммит является важной платформой для направления всему миру важных посланий.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), профессор Муса Гасымлы, передает Day.Az.

Сложнейшие религиозно-этнические процессы, протекающие сегодня в различных регионах мира, обусловили необходимость совместного обсуждения этих вопросов с участием влиятельных религиозно-общественных деятелей. Азербайджан вносит вклад в решение вопросов, вызванных именно этой необходимостью.

Гасымлы подчеркнул, что Саммит мировых религиозных лидеров проводится именно по инициативе Азербайджана. Организация этого международного мероприятия в Баку является одним из самых важных шагов, предпринятых Азербайджаном в направлении решения религиозных проблем.

По словам профессора, II Саммит мировых религиозных лидеров является логическим продолжением вклада, внесенного Азербайджаном в расширении связей, в работу по созданию среды доверия между различными культурами и религиями.

Гасымлы добавил, что на протяжении веков в Азербайджане в условиях добрососедства мирно жили представители различных этнических и религиозных групп.

"В своем выступлении на Саммите Президент Ильхам Алиев подчеркнул и это. Он сообщил, что за всеми шагами, предпринятыми в Азербайджане в направлении успешного развития, установления стабильности, стоят религиозная и национальная терпимость, толерантность и мультикультуральные ценности. "Нашу древнюю историю отражают в том числе наши религиозные памятники. Они, в первую очередь, свидетельствуют о том, что Азербайджан - древний край. С другой стороны, они показывают, что в различные времена представители различных религий жили, творили и оставили прекрасное историческое наследие в Азербайджане" - тем самым вновь проинформировав мировую общественность о состоянии отношений государство-религия в Азербайджане.

В Азербайджане, который признан одним из центров мирового мультикультурализма, никогда не допускались антисемитизм и дискриминация, были сохранены национально культурные и религиозные ценности религиозных общин в стране. Результатом этого и является то, что в Азербайджане наряду с мусульманскими, на высоком уровне отмечаются и религиозные праздники немусульман, государство оказывает этим общинам поддержку", - сказал Гасымлы.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, было принято решение о проведении 14 и 15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В Саммите принимают участие около 500 представителей из 56 стран мира.

В ходе двухдневного саммита пройдут обсуждения по таким темам, как "Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.