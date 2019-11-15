Президент занимает особое место в деле развития государственности и системы государственных органов власти.

Об этом сказал Trend доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, академик Украинской академии наук Ариф Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что сегодня политико-экономический курс великого лидера Гейдара Алиева, выражающий интересы всех слоев общества, защищающий права и свободы людей, национальные, государственные интересы и наивысшие ценности открытого общества, успешно продолжает действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Президент Ильхам Алиев - успешный и прагматичный политик, он очень популярен в мире, в том числе и в Украине, у него положительный имидж в международных кругах. Тот уровень, который Президент Ильхам Алиев демонстрирует в управлении государством, создает благоприятные условия для эффективного развития и позиционирования Азербайджана среди стран мира. Сегодня практически без преувеличения можно утверждать, что Азербайджан превращается в государство мирового уровня. Это еще одно следствие грамотной внешнеполитической стратегии Азербайджана, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев не только успешно продолжил политику Общенационального лидера Гейдара Алиева, но и доказал, что он реальный политик, способный на самостоятельные действия, принятие мудрых и правильных решений.

Конечно, можно было бы на цифрах и фактах продемонстрировать тот огромный объем работы, которую проделал Президент Азербайджана Ильхам Алиев за время своего президентства, однако и этого скептикам и предвзятым недоброжелателям будет мало. В таком случае можно порекомендовать только одно - оглянуться вокруг.

Я, конечно, не буду оригинален, если скажу, что Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан на качественно более высокий уровень развития, но это действительно так.

Посмотрите, сегодня в стране высокими темпами развиваются такие сферы, как строительство, туризм, растет благосостояние населения, осуществляются крупные проекты для того, чтобы Азербайджан был узнаваем как в Европе, так и во всем мире. А сколько международных мероприятий проводится в Азербайджане. К примеру, последним достижением Азербайджана является XVIII саммит Движения неприсоединения, который прошел в Баку. Так же в эти дни проходит II Саммит мировых религиозных лидеров в столице Азербайджана. Почти каждый месяц в Баку проводятся международные форумы - экономические, по культуре, по диалогу цивилизаций. В Баку обсуждаются политические вопросы, вопросы регионального значения. Сегодня Азербайджан - не просто точка на карте мира, а процветающая страна, которой по праву можно гордиться".

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, профессор напомнил о политике терроризма, проводимой армянскими захватчиками и важности борьбы с терроризмом:

"Следует напомнить, что в борьбе с терроризмом особая роль принадлежит Президенту - главе государства, как гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Именно Президент несет персональную ответственность за эффективную работу механизма защиты Конституции и прав человека. Он обязан принимать все необходимые меры по охране суверенитета государства, его независимости и государственной целостности, обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие всех государственных органов власти.

Азербайджанская Республика во главе с Президентом Ильхамом Алиевым полностью поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с этим злом и занимает позицию однозначного осуждения сепаратизма и терроризма во всех их формах и проявлениях вне зависимости от политических, экономических, религиозных и иных мотивов.

Из личной дипломатической практики знаю, что Украина как стратегический партнер тесно сотрудничает с Азербайджаном в сфере противодействия терроризму и сепаратизму, и это очень положительный факт. Считаю, что с помощью полномочных переговорщиков удастся достичь стабильности и мира".

По мнению академика, говоря об успехах внешней политики, следует отметить, что азербайджанское государство, опираясь на идеологию азербайджанства, прилагает усилия для решения проблем азербайджанцев, проживающих за границей, для организационного становления и укрепления солидарности азербайджанцев всего мира:

"В то же время азербайджанцы за рубежом играют все более активную роль в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни стран проживания и вносят большой вклад в дело расширения взаимосвязей с Азербайджаном. Они демонстрируют решительность в донесении до мировой общественности правды об Азербайджане, пропаганде богатого культурного наследия".

По мнению Гулиева, постепенно растет вклад Азербайджана в дело обеспечения безопасности в мире, также Азербайджан в значительной степени содействует ведению межчеловеческого, межрелигиозного диалога, во многом способствующего безопасности:

"Неслучайно сегодня Азербайджан известен в мировом масштабе как один из центров мультикультурализма. Проводимые в Баку многочисленные международные мероприятия получают высокую оценку крупнейших международных организаций, в том числе ООН и ЮНЕСКО".

По словам академика, претворяя в жизнь курс Гейдара Алиева по сохранению и развитию национально-культурных ценностей, Президент Ильхам Алиев проявляет особую заботу об историческом прошлом, настоящем и будущем азербайджанского народа:

"Президент Ильхам Алиев вместе со своей супругой, Первой леди Азербайджана Мехрибан ханум, уделяет большое внимание пропаганде азербайджанской культуры, искусства и музыки во всем мире. Он, как мудрый государственный деятель и дальновидный политик, проводит линию воспитания здоровой молодежи, что обеспечит народу здоровое будущее".

В заключение академик заявил, что центральное место в политической системе Азербайджана отведено человеку, его правам и свободам, принципам демократического и правового государства, а это однозначно говорит о том, что республика вышла на качественно новый этап развития.