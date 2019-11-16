Небезызвестная Маргарита Симоньян выложила в Instagram видео армянских посиделок. На записи запечатлен ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, и компания московских армян, дружно затягивающих, как указывается в подписи к видео, патриотическую песню. Симоньян радостно позирует, чувствуя себя, по меньшей мере, Монсеррат Кабалье. Ну что тут скажешь - талантливый человек талантлив во всем, будь он талантлив хоть в чем-то

И ведь не только певица, но и писательница, черт побери...

Несколько дней назад Симоньян презентовала сборник рассказов под названием "Черные глаза". Сидела себе Марго и вдруг решила замахнуться, образно выражаясь, на Уильяма нашего, на Шекспира. В общем, стать писательницей.

Скажем честно - книжку не читали и вроде как делать этого не планируем. Но по отзывам на нее в соцсетях можно составить достаточно четкое представление о том, насколько глубок писательский талант всесторонне "одаренной" Маргариты.

Так что говорить об этой продукции писче-бумажно-типографского производства будем устами пользователей соцсетей, которые, насмеявшись, думают теперь только об одном: как бы скандальная журналистка, упаси бог, не вздумала писать симфонии.

Как, наверное, понимают наши читатели, это далеко не все нелицеприятные отзывы о творении главреда "России сегодня". Симоньян непозволительно неуважительно обращается с русским языком, стремясь быть оригинальной и подражать великим. Но результат плачевный. Хотя нет, не плачевный, а очень смешной. И смеяться над Симоньян, которая вся в "пленительных мокрых ресницах" и, пардон, "мягких грудях", будут еще долго.

Зульфугар Ибрагимов