https://news.day.az/politics/1176351.html Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана
Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание султану Омана Кабусу бен Саиду.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Султаната Оман.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного мира и благополучия", - говорится в послании.
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