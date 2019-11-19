Председатель организации, называющей себя "Национальный совет" демократических сил, Джамиль Гасанли, признав свою политическую несостоятельность, выразил намерение сложить с себя обязанности председателя и передать бразды правлении вышеуказанной организацией Тофигу Ягублу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал сам Гасанли на своей странице в Facebook.

"Тофиг Ягублу достоин выдвижения на должность председателя Национального совета", - написал Джамиль Гасанли, тем самым расписавшись в своем стремлении сбросить с себя бремя ответственности за бездарную политику оппозиции.

Отметим, что Тофиг Ягублу, задержанный за оказание сопротивления полиции в ходе незаконной акции "Национального совета" 19 октября в Баку, вчера был освобожден.