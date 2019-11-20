Американское издание Jewish Journal опубликовало статью чудом уцелевшей свидетельницы Ходжалинской резни Дурданы Агаевой, посвященной подробностям визита в Лос-Анжелес делегации вынужденных переселенцев из оккупированного армянскими войсками Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автор пишет, что в составе делегации были Турал Гянджалиев из города Шуши, Гюльмамед Мамедов из Лачинского района и Джейхун Алекперов, переживший Ходжалинский геноцид, как и сама автор.

Описывая судьбы вынужденных переселенцев, посетивших Лос-Анжелес, Агаева отмечает, что ей было всего 20 лет, когда Ходжалы был захвачен армянскими войсками, учинившими резню над мирным азербайджанским населением. А Гюльмамед жил в палаточном лагере для беженцев в течение 10 лет после того, как Лачинский район был оккупирован 18 мая 1992 года. Несмотря на то, что в лагере не было школ, он учился по учебникам, предоставленным ЮНИСЕФ, и поступил в ведущий университет Азербайджана, позже получив престижные стипендии для продолжения образования в Италии, а затем в Сиракузском университете в США, окончив его со степенью доктора наук по биофизике. Турал стал беженцем в возрасте 12 лет, когда он и 40 000 других азербайджанских жителей были изгнаны из Шуши. В прошлом году Турал был избран председателем азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, представляя общину более 80 000 азербайджанских вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, отмечает автор.

Во время визита делегация провела встречи с руководящими лицами Американского еврейского комитета, Межконфессионального совета Лос-Анджелеса, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, пакистанских и турецких общин и Исламского общества округа Ориндж, а также с раввином Дэвидом Вулпе, близким другом Азербайджана, и другими руководителями Синайского храма в Лос-Анжелесе.

Автор отмечает, что наиболее значимой частью их визита была специальная программа, организованная в синагоге Несса, одной из крупнейших синагог в США и одном из самых красивых еврейских храмов. В программу входила презентация видеороликов о продолжающейся армянской оккупации и разрушениях в Карабахе, и каждый из членов делегации смог выступить и поделиться своей историей выживания.

В заключение статьи автор выражает надежду на скорейшее разрешение конфликта мирным путем и освобождение азербайджанских земель.