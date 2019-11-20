В Париже, в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, торжественно отмечена 25-я годовщина создания Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры.

В мероприятии приняли участие руководящие лица ЮНЕСКО, министры культуры ряда стран, руководители и сотрудники постоянных представительств.

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