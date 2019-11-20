https://news.day.az/politics/1177440.html В Париже отмечена 25-я годовщина создания Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО - ФОТО
В Париже отмечена 25-я годовщина создания Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО - ФОТО
В Париже, в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, торжественно отмечена 25-я годовщина создания Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры.
В мероприятии приняли участие руководящие лица ЮНЕСКО, министры культуры ряда стран, руководители и сотрудники постоянных представительств.
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