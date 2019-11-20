Недавно Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в рамках 74-й сессии в очередной раз одобрил предложенный Российской Федерацией проект резолюции, озаглавленной "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Этот документ впервые был принят в 2005 г. под названием "Недопустимость определённых видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". С тех пор он традиционно утверждается в ходе каждой очередной сессии ГА ООН. Но нынешние подготовка и обсуждение документа выявили один весьма показательный момент - Республика Армения на уровне профильного комитета ГА, выносящего его на общее голосование Ассамблеи, отказалась присоединиться к резолюции в качестве коспонсора, коим до сих пор всегда выступала, преподнося это как проявление безусловной солидарности со своим фактическим сюзереном в лице России. Что же такое заставило армянский истеблишмент сбросить маску притворства?

Ретроспективный взгляд на события последних месяцев позволяет дать ответ на этот вопрос. В принципе, для людей, сведущих в идеологических основах армянской политики, подобный итог не стал неожиданностью. Напротив, они ожидали, когда же это неизбежное наконец произойдёт. Ибо шило в мешке долго утаивать невозможно.

Так, прежняя правящая Республиканская партия Армении во главе с экс-президентом Сержем Саргсяном своей идеологической основой и символикой без обиняков заявила доктрину "Цехакронутюн", разработанную в 1930-х гг. ультрарадикальными дашнаками Гарегином Нжде и Хайком Асатряном. Суть этой квазирелигиозной концепции заключена в самом её названии, происходящем от двух армянских слов: "цех" - род, племя; и "крон" - вера, религия. То есть в итоге - родопоклонение, где всё подчинено девизу "Армения превыше всего".Своё кредо одиозный Нжде определил весьма кратко и чётко: "Ни дня без борьбы с турком". Совершенно обоснованно данные взгляды классифицируются как армянская версия идеологии нацизма. Также закономерно, что Нжде вместе с другим своим соучастником по пресловутой "борьбе с турками", вылившейся в массовое истребление азербайджано-тюркского населения Зангезура, Карабаха, Нахчывана, Иревана и Восточной Анатолии, Драстаматом Канаяном (Дро) охотно и с большим энтузиазмом примкнул к делу Третьего рейха. Причём, это были не вынужденные коллаборационисты. Как явствует из их собственной идеологии и совершённых ими на почве этнической нетерпимости преступлений, подпадающих под современное определение геноцида, они были активными и сугубо добровольными пособниками ужасов гитлеризма, вдохновителями и вербовщиками так называемого "Армянского легиона", задействованного в боях на Северном Кавказе и Западном фронте. За это член Абвергруппы-114 "Дромедар" армянский фашист Нжде был арестован органами советской военной контрразведки и в отношении него был вынесен соответствующий приговор. Однако, столь "блестящий" послужной список означенного фашистского изувера, как и его жалкий конец, никак не смутил его политических наследников в постсоветской Армении. Впрочем, чего ещё можно ждать от деятелей, гордящихся участием в уничтожении азербайджанского населения Ходжалы?!

В "независимой" Республике Армения, с первых дней своего существования взявшей курс на продолжение "борьбы с турками" и расширение "жизненного пространства", т.е. чистой воды неонацизм, культ Гарегина Нжде расцвёл пышным цветом. Его именем называются площади, оно присвоено одной из военных медалей, про него снимаются хвалебные документальные и художественные фильмы. Кстати, один из таких опусов бюджетом в 7 миллионов долларов США с участием довольно известных российских артистов в 2013 г. был выпущен в том числе в российский прокат. Да, к этому приложила руки компания "All Media", в руководстве которой не обошлось без представителей "многострадального" народа. Но всё же, можно ли себе представить выход в российский прокат "героического" фильма о каком-то ином видном нацисте, не армянине по национальности? Или, к слову, в 2012 г. в честь того же самого Нжде на территории, примыкающей к армянской церкви Армавира, была установлена мемориальная табличка. Требование общественности о демонтаже этой доски, установленной без должных на то разрешений, органы местной власти и правопорядка Краснодарского края России почему-то не спешат исполнять. Более того, гражданский поступок депутата городской думы Армавира Алексея Виноградова, решившего закрасить чёрной краской свидетельство чёрной памяти нациста Тер-Арутюняна (Нжде), был встречен в штыки не только армянской общиной России, но и неким депутатом Госдумы, членом Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (того самого, где в первых зампредах заседает небезызвестный Константин Затулин) Владимиром Катеневым. Может ли этот Катенев, или любой иной депутат Госдумы без последствий для своей будущей карьеры заявлять, что попытка положить конец наглядному восславлению нацистского преступника является "действием одного "неадекватного" депутата", которое "не отражает политику государства"? Или может ли какая-нибудь иная религиозная структура в России выпустить панегирик в отношении ядовитого идеологического наследия нацистского преступника, как то сделала армянская епархия во главе со скандальным Езрасом, братом не менее скандального католикоса Гагегина II, распространившая брошюру "Гарегин Нжде и христианство"? Или может ли газета какой-либо иной диаспоральной группы публиковать в качестве своего девиза изречение нацистского прихвостня, как то делает газета армян России "Еркрамас" с вышеприведённой выдержкой из девиза Нжде о "борьбе с турками"?

Да, Россия в лице МИД этой страны, распространив в мае 2019 г. доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", отметила, что "бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом". Да, ряд общественных и политических деятелей России открыто заявляет о необходимости более решительного изобличения самих "нжде-дро" и иже с ними, а также их сегодняшних заступников и симпатизантов. Но видим ли мы проявление жёсткой, однозначной и непоколебимой решимости пресекать любые, даже гипотетические поползновения в сторону обеления нацистов армянского происхождения. Увы, пока мы этого не замечаем. Хотя во многих других случаях Москва не стесняется в выражениях, чтобы напомнить о своей позиции по данному вопросу другим сопредельным и далёким странам.

Следует отметить, что сама резолюция Генассамблеи ООН, каждый год инициируемая Россией, преследует цель как раз вновь обозначить подход Кремля к этому вопросу и продемонстрировать, что он находит поддержку двух третей стран-членов международного сообщества. К сожалению, в России слишком долго снисходительно относились к укоренению идеологии неонацизма в Республике Армения, предпочитая не замечать явное, а даже заметив - не сильно журить. Подобный исключительный подход к армянскому случаю способствовал формированию и укреплению среди представителей этого народа ложного представления о прошлом, искажающем их отношение к настоящему. Объявив нацистов национальными героями, воздвигнув им памятники, власти Республики Армения сделали свой выбор, в отстаивании которого, впрочем, особо не стеснялись и в прошлом. Так, ещё в 2016 г., отвечая на довольно робкие намеки Москвы о том, что установка шестиметрового монумента Нжде в Ереване "не комильфо", цитируем тогдашнее сообщение "РИА Новости": "Армянские парламентарии призвали российских коллег лучше изучить биографию армянского национального героя Гарегина Нжде, лучше узнать, кем он является для армянского народа, заявил ... руководитель фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян. На вопрос, возможен ли демонтаж памятника, Багдасарян ответил: "Вы поднимаете вопросы, ответы на которые и сами знаете - нет, это невозможно"".

Нынешние "революционно-демократические" власти Еревана, по всем поводам обличающие своих предшественников республиканцев, в вопросе защиты армянского фашизма продолжают проявлять удивительное единодушие с кликой Сержа Саргсяна. Так, армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе последнего саммита СНГ в Ашхабаде, пытаясь хоть как-то парировать чёткое и основанное на исторических фактах выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, изобличившего героизацию нацизма в Армении, пустился в неуклюжие, неуместные и абсолютно бессодержательные сентенции, абсурдность которых и обнажил перед высоким собранием глав государств. Единственно внятное, что он смог выдать в конце своего выступления в роли "адвоката дьявола", был пассаж: "Я считаю, что слова Президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа". Вот так, ни больше ни меньше - изобличение нацизма есть оскорбление армянского народа.

Совершенно неудивительно на фоне обнажения лидером "демократической" Армении столь ошеломляющей в своей дикости позиции открытое дистанцирование этой страны от международных инициатив по осуждению нацизма и неонацизма. Налицо факт того, что власти страны (будь то новые или старые), осуществившей массовые этнические чистки на своей территории, создав там искусственный остров моноэтничности в море культурного многообразия Кавказа, совершившей агрессию против соседней страны и учинившей на захваченных ею землях геноцид азербайджанского народа, не в состоянии предложить своему народу никакой другой объединяющей идеи, кроме отбросов нацистской идеологии. И до тех пор, пока политический класс Армении, в какие бы партийные тоги он ни рядился, не откажется от нацистской по своей сути концепции армянского Lebensraum (жизненного пространства), до тех пор пока руководители Армении будут водить хороводы на пепелищах азербайджанского города Шуша, "освобождённого" от его коренного азербайджанского населения, тщетно говорить об исцелении армянского народа от бациллы неонацизма.

В данной связи хотелось бы вновь акцентировать внимание на отношении, которое будет демонстрировать к этому процессу Россия. Ведь если она не предпримет более действенных мер по искоренению нацистского компонента в армянском политическом сознании, то, кто знает, в сколь далёком будущем на "освобождённых" землях черноморского побережья Краснодарского края могут установить новые истуканы "национальных героев" армянского террор-фашизма нжде-дро-мелконянов?

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