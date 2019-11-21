Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летнего юбилея Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города Закир Фарадж оглу Фараджев награждается орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.