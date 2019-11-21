https://news.day.az/politics/1177946.html Президент Ильхам Алиев наградил Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству"
Президент Ильхам Алиев наградил Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летнего юбилея Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города Закир Фарадж оглу Фараджев награждается орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
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