Кабмин принял решение, связанное с изобретениями
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок внесения изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в государственный реестр".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, порядок регулирует вопросы в связи с внесением информации об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах в государственный реестр, внесением поправок в реестр и выдачей дубликата патента.
Согласно порядку, интеграция реестра с другими информационными ресурсами и системами осуществляется посредством Информационной системы Электронное правительство.
Реестр ведется Агентством интеллекутальной собственности. Для составления реестра и внесения в него поправок владелец патента или его наследник (юридический наследник) должен обратиться в Агентство посредством электронной системы.
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