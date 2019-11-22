Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок внесения изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в государственный реестр".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, порядок регулирует вопросы в связи с внесением информации об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах в государственный реестр, внесением поправок в реестр и выдачей дубликата патента.

Согласно порядку, интеграция реестра с другими информационными ресурсами и системами осуществляется посредством Информационной системы Электронное правительство.

Реестр ведется Агентством интеллекутальной собственности. Для составления реестра и внесения в него поправок владелец патента или его наследник (юридический наследник) должен обратиться в Агентство посредством электронной системы.