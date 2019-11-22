Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах в связи с установкой современных систем орошения на пахотных участках в рамках проекта Pivot.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что с целью установки современных систем орошения (дождевальных) на пахотных участках в рамках проекта Pivot из суммы, указанной в подпункте 1.47.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года № 890, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.