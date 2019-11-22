Слова о власти НФА-Мусават, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым на мероприятии по случаю 70-летия Сумгайыта - это устоявшееся в обществе мнение и не могут быть предметом обсуждения в какой-либо форме.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, все процессы, а также их результаты, того периода, охватывающего первый год ранней независимости, протекали перед глазами общества и абсолютное большинство населения - живые свидетели тех процессов.

"Неудача общего курса и всех должностных лиц власти НФА-Мусават - неопровержимый факт новейшей истории. Провал курса годичной политической власти был неизбежной реальностью и закономерным финалом, которого была достойна эта власть, стал результатом некомпетентности, неопытности, самодовольства, политического эгоизма, политического невежества, неуместной мстительности всех кадров, начиная с глав исполнительной власти и до президента. Провал и трагический для государственности финал годичной власти НФА были подготовлены его же должностными кадрами. Было бы совершенно неправильно считать решающим в крахе этой власти любой внешний фактор. Если эти неуспешные и неполноценные даже в сфере своей профессии люди не взвалили на себя непосильное бремя решения участи государства, то фундамент независимой государственности был бы заложен раньше и намного крепче, не были бы потеряны года, и самое главное армянская агрессия была бы остановлена до того, как привела к таким тяжелым результатам. Однолетняя власть НФА - это потерянный год в истории строительства государства, а кадровый корпус этой власти - постыдная страница национальной государственности", - сказал Айдын Гулиев.

Он сообщил, что слова, сказанные Президентом в Сумгайыте о кадрах и элите того времени, полностью совпадают с мнением общества в Азербайджане, а также с международным мнением. Попытки ревизии этих высказываний со стороны каких-либо лиц не будут иметь перспективы.

"Президент сделал простой и глубокий анализ ряда фактов и реалий последних 70-летней истории. Сказанные главой государства слова об общей неудаче власти НФА и большой ответственности его кадров относится к такого рода анализу. Да, Президент не назвал имен должностных лиц государства того периода. Но он настолько точно описал политические портреты и деятельность этих людей, что и Азербайджане, и даже в мировом масштабе, многие поняли, что речь идет о президенте того времени Абульфазе Эльчибее, спикере парламента Исе Гамбаре, государственном секретаре Али Керимли, генпрокуроре Ихтияре Ширинове и других. С точки зрения анализа событий того периода слова Президента имеют ключевое значение.

Анализ Президента имеет внутриполитическое, стратегическое и международное значение. Азербайджанский народ получил важный месседж, о том что допущение повторного прихода к власти таких случайных сил - серьезный риск для государственности и национальных интересов", - сказал Айдын Гулиев.