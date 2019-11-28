https://news.day.az/politics/1180130.html Принято решение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджана - ПЕА
Принято решение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджана - ПЕА
На чрезвычайном заседании политсовета партии "Ени Азербайджан (ПЕА) было принято решение о роспуске Милли Меджлиса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это решение было принято партией, исходя из ее полномочий в рамках конституционного большинства в парламенте.
Сообщается, что завтра парламентское большинство, представляющее правящую партию, поднимет этот вопрос на заседании Милли Меджлиса.
Отметим, что последние парламентские выборы состоялись в Азербайджане в 2015 году.
Милли Меджлис Азербайджана состоит из 125 депутатов. Все они избираются по мажоритарной системе.
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