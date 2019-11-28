На чрезвычайном заседании политсовета партии "Ени Азербайджан (ПЕА) было принято решение о роспуске Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это решение было принято партией, исходя из ее полномочий в рамках конституционного большинства в парламенте.

Сообщается, что завтра парламентское большинство, представляющее правящую партию, поднимет этот вопрос на заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что последние парламентские выборы состоялись в Азербайджане в 2015 году.

Милли Меджлис Азербайджана состоит из 125 депутатов. Все они избираются по мажоритарной системе.