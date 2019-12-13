Эту статью я хотел бы начать со слов Президента Азербайджана Ильхама Алиева - "Я президент каждого гражданина". Это судьбоносное заявление подтверждается каждый день всей деятельностью главы государства, направленной на улучшение благосостояния всего народа в целом и каждого гражданина страны в отдельности.

Особое внимание в нашем государстве уделяется молодежи, к числу которой я отношусь. И причина написания этой статьи именно в этом. Мой гражданский долг - оправдать доверие государства и Президента на высоком посту, доверенном мне, несмотря на мой молодой возраст, и поддерживать политику Президента страны на вверенном мне поприще.

Формата одной статьи, конечно, недостаточно для того, чтобы показать весь масштаб проделанных Президентом за 15 лет работ. Один только их перечень не вместится и в несколько томов.

Независимый Азербайджан занял достойное место в ряду развитых современных государств с приходом к власти Гейдара Алиева, чьё имя вошло в мировую историю как основателя современного Азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев стал достойным продолжателем курса, заложенного Общенациональным лидером, преемником великих свершений, начатых им.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан за последние 15 лет превратился в лидера на Южном Кавказе, пользующегося авторитетом на мировой арене.

Результатом именно его плодотворной деятельности, успешной внешней политики и дипломатической деятельности стало избрание Азербайджана членом Совета Безопасности ООН.

Благодаря государственным программам, реализуемым в последние 15 лет, было достигнуто сбалансированное развитие регионов, устранение существующих между ними социальных, экономических и культурных различий, обеспечение населения рабочими местами, были развернуты масштабные мероприятия по благоустройству городов, развитию инфраструктуры. Всё это является продолжением дальновидного курса, основы которого были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. На V съезде партии "Ени Азербайджан" глава государства Ильхам Алиев заявил: "У меня одна цель, одно стремление - сильное Азербайджанское государство. Моя главная задача - укрепление государственности, оставленной нам в наследие Общенациональным лидером, развитие экономики, усиление международных позиций Азербайджана..."

Эти цели, поставленные Президентом, неуклонно претворяются в жизнь. Развиваются все сферы экономической и социальной жизни страны, налицо улучшение жизненного уровня каждого гражданина. За последние 15 лет экономика страны возросла в 3 раза, государственный бюджет - в 20 раз, открыто более 1 миллиона новых рабочих мест, уровень бедности снизился с 49 процентов до 4-х.

Даже простой перечень грандиозных государственных программ, претворяемых в жизнь, даёт представление о масштабе проделанных за 15 лет работ. Концепция развития "Азербайджан 2020: взгляд в будущее", 12 стратегических дорожных карт по 11 основным секторам национальной экономики, поэтапные государственные программы социально-экономического развития регионов, государственные программы по конкретным сферам, а также многочисленные указы и распоряжения Президента свидетельствуют о мобилизации всех сил на стремительное развитие всех областей экономики страны и улучшение уровня жизни народа.

Успехи, достигнутые в области нефтяной промышленности, основы которой были заложены Общенациональным лидером, заслуживают отдельного внимания. Сдача в эксплуатацию главного экспортного нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" стала событием, давшим старт новому этапу нефтяной дипломатии, реализуемой Президентом.

За эти годы более 30 тысяч человек были обеспечены работой в нефтяном секторе страны.

Глобальные проекты Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP) - это очередные достижения энергетической политики Президента. Благодаря реализации ещё одного грандиозного проекта - Международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), известного как Великий Шелковый путь, Азербайджан стал важнейшей транзитной страной.

Деятельность Президента Ильхама Алиева как руководителя постоянного представительства Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, его смелые и решительные выступления способствовали укреплению авторитета Азербайджана на мировом уровне, разоблачению армянских мифов и провокаций и доведению правды о карабахской проблеме до мировой общественности.

Неоспоримы достижения страны и в области молодежной политики. Являясь президентом Национального олимпийского комитета, Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию спорта. Успехи азербайджанских спортсменов на мировой арене, золотые, серебряные и бронзовые медали, завоеванные в различных видах спорта, являются результатом проводимой им успешной политики. По инициативе Президента во всех регионах страны построены современные олимпийские комплексы, создана передовая материально-техническая база. Не случайно именно Баку стал столицей проведения таких масштабных спортивных мероприятий, как Первые Европейские игры в 2015 году, Игры исламской солидарности в 2017 году и ежегодных соревнований Формулы -1.

Социальная политика - одно из важнейших направлений внутреннего политического курса Президента Ильхама Алиева. Во главе угла социальной государственной философии Президента стоит обеспечение достойной жизни каждого гражданина Азербайджана, социальная защита населения. Исходя из этого принципа и формируется государственный бюджет страны. Так, более 30 процентов бюджета направляется на решение социальных проблем, что является вполне приемлемым показателем для Азербайджана.

Обеспечение защиты прав и свобод человека, отраженных в Конституции страны, - приоритетные направления внутренней политики. Не случайно соответствующим указом Президента в 2007 году дата 18 июня была объявлена Днем прав человека в Азербайджане. Хочу особо подчеркнуть, что в нашей стране на самом высоком уровне обеспечивается свобода слова и печати, Президент Азербайджана особое внимание уделяет вопросу обеспечения свободы деятельности представителей СМИ.

Культура и искусство - сферы, которые всегда находятся в центре внимания правительства. Ежегодные музыкальные фестивали в Габале, Международные конкурсы мугама, многочисленные культурные мероприятия международного и республиканского масштаба являются доказательством заботы государства о культуре страны. Проводимый в Баку после блистательной победы наших певцов международный конкурс "Евровидение-2012" - яркий пример признания успехов Азербайджана на мировой арене.

Включение в репрезентативный список мирового наследия ЮНЕСКО ряда материальных и нематериальных памятников Азербайджана, также стало возможным лишь благодаря успешной деятельности Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, их усилий и труда.

В этом году исполнилось 15 лет со дня создания и начала деятельности Фонда Гейдара Алиева, поставившего своей целью изучение богатейшего наследия Общенационального лидера, претворение в жизнь международных проектов, связанных с его именем, развитие азербайджанской культуры, искусства и популяризацию их во всём мире. За этот небольшой в историческом контексте промежуток времени Фондом проделана грандиозная работа, в чем, безусловно, огромная заслуга Первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

За эти годы Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой претворил в жизнь очень важные международные проекты, направленные на изучение и пропаганду культуры и истории Азербайджана, популяризацию их во всем мире. Среди них, как я уже отмечал, включение в репрезентативный список мирового наследия ЮНЕСКО материальных и культурных памятников Азербайджана, поддержка развития образования и здравоохранения в стране, крупномасштабные проекты социальной и экологической направленности. Всё вышеизложенное наглядно демонстрирует, что Фонд Гейдара Алиева достойно выполняет миссию по развитию и пропаганде культуры, искусства и других сфер жизни страны. В этом контексте стоит отметить, что Фонд с каждым днём всё больше расширяет круг своей деятельности.

Я счастлив, что в моем становлении и развитии как работника культуры, Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, сыграл огромную роль.

Хочу особо отметить такие проекты с моим участием, которые были бы просто невозможны без поддержки и организации Фонда Гейдара Алиева - оперу "Интизар" композитора Франгиз Ализаде на либретто Наргиз Пашаевой, выпуск компакт-диска песен и романсов на слова Низами, концерт и диск романсов композитора Пики Ахундовой на слова Мехсети Гянджеви и широкое освещение этого проекта во многих городах Европы, недавнюю премьеру оперы "Мехсети", а также бесчисленное количество других музыкальных и культурных проектов в нашей стране и за рубежом.

Канал "Меденийят" Азербайджанского телевидения вместе с министерством культуры Азербайджана следует курсу, поставленному перед нами руководством страны и реализует масштабные проекты, которые были бы невозможны без заботы государства и без поддержки Фонда Гейдара Алиева.

Говоря о заслугах Фонда, невозможно не вспомнить о музыкальных фестивалях, проводимых в нашей стране, о пропаганде национального достояния нашего народа - мугаме во всем мире, об открытии под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой факультета Азербайджанского языка в Государственном институте восточных языков и культур Франции. В Париже и ряде других французских городов торжественно отмечалось 870-летие Низами Гяджеви, 900-летний юбилей творчества Мехсети Гянджеви. В 2012-2014 годах в различных регионах Франции в рамках проекта "Культурные ценности Азербайджана - жемчужины Кавказа" были организованы различные выставки и концерты. А в 2013 году в Германии, в таких городах, как Кёльн, Гамбург, Штутгарт, Мюнхен огромный резонанс вызвал проект "Я узнал Азербайджан", также организованный Фондом Гейдара Алиева по инициативе и под руководством Мехрибан Алиевой.

Я хотел бы выразить благодарность руководству страны за неустанную заботу и внимание, проявляемые к нам, деятелям искусства, за поддержку молодых талантов, за их неустанный труд во имя Азербайджана и достойного будущего для наших детей. Говоря о том, как много делается для развития Азербайджана и для будущих поколений, нужно отметить еще один грандиозный проект, реализованный в нашей стране. На днях по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Баку и во всех регионах Азербайджана прошла грандиозная акция, посвященная 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. В этой акции приняли участие и Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. В один день в стране было высажено 650 тысяч деревьев. Эта акция не имеет аналогов в мировой практике. Я хочу отметить, что это не только дань природе страны, но и жест единения всего народа под единой идеей - защитой экологии нашей общей Родины - Азербайджана. Ничто так не сплачивает людей, как общее дело. Показательно, что в этой акции приняли участие представители абсолютно всех слоев населения - интеллигенция, деятели культуры, известные общественные деятели, дипломаты, рабочие, госслужащие.

Свою статью я хотел бы завершить также словами Президента Ильхама Алиева:

"...наше молодое поколение должно воспитываться в национальном духе. Только в этом случае Азербайджан может вечно идти по пути независимости. Конечно, главный фактор для достижения этого - наша культура, искусство, литература, национальное мышление".

И наш долг, долг молодежи и долг каждого гражданина, любящего свою страну, думающего о ее будущем - тесно сплотиться вокруг Президента Ильхама Алиева, не жалеть сил во имя независимости и дальнейшего процветания нашей Родины.

Директор телеканала "Меденийят", заслуженный артист Азербайджана,

политолог Рамиль Гасымов