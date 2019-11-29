https://news.day.az/politics/1180597.html Президент Ильхам Алиев принял Исрафила Мамедова в связи с назначением на новую должность - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял Исрафила Мамедова в связи с назначением на новую должность - ФОТО
29 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Исрафила Мамедова в связи с его назначением на должность исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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