https://news.day.az/politics/1180667.html Натиг Амиров назначен помощником Президента Азербайджана- завотделом по экономической политике и вопросам промышленности Администрации Президента
Натиг Амиров назначен помощником Президента Азербайджана- завотделом по экономической политике и вопросам промышленности Администрации Президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Натига Арзиман оглу Амирова помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по экономической политике и вопросам промышленности Администрации Президента Азербайджана.
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