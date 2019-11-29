Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Натига Арзиман оглу Амирова помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по экономической политике и вопросам промышленности Администрации Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.