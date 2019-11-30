26 августа Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 141 в Бинагадинском районе Баку.

Здание яслей-детского сада было капитально отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Как детский сад здание начало функционировать в 1980 году и с тех пор не ремонтировалось. Состоящий из трех корпусов детский сад, территория которого превышает пять тысяч квадратных метров, до ремонта оказывал услуги 150 детям в 8 группах. В новом здании функционируют ясли-детский сад на 210 мест. Здесь имеются укомплектованные комнаты для групп, кухня и столовая, спортивный и музыкальный залы и другие помещения. Комнаты и коридоры двухэтажного дошкольного учебного заведения украшены рисунками любимых детьми сказочных героев, комнаты для групп оснащены необходимым инвентарем, комплектами мебели. В дошкольном учебном заведении действуют 11 групп, семь из которых азербайджаноязычные, четыре - русскоязычные. В яслях-детском саду воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет занимается профессиональный состав из 42 человек.

На территории детского сада была проведена работа по благоустройству и озеленению, создана система освещения. Для отдыха малышей здесь также имеется игровое и спортивное оборудование. Словом, в учреждении созданы все необходимые условия для удобства, отдыха детей, усвоения ими начальных знаний, а также выявления их способностей и талантов.

Как передает Day.Az, корреспонденты Trend побывали в яслях-детском саду номер 141.

Директор детсада Севиндж Зейналова рассказала Trend, что детсад уже несколько месяцев функционирует после капитального ремонта: "В открытии лично приняли участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева. Детсад прекрасно отремонтирован, здесь созданы замечательные условия для детей. От имени коллектива, родителей и лично от своего имени выражаю глубокую признательность Мехрибан Алиевой за то, что она проявляет такую заботу о нас".

Методист детского сада Айнура Аббасова рассказала Trend, что в детском саду созданы все условия в соответствии с интересами детей: "Здесь есть музыкальный зал, спортивный зал, обеспечено все необходимое для развлечений. От имени родителей мы выражаем огромную благодарность Мехрибан Алиевой за создание таких условий для детей, являющихся нашим будущим, за прекрасный ремонт детсада".

Присутствовавшая в тот момент в детском саду родительница Нигяр Асадзаде отметила, что благодаря Мехрибан Алиевой в Азербайджане созданы прекрасные условия для детей: "Отрадно, что для детей создаются подобные условия. Именно за создание этих условий я, как мать, признательна Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. В детском саду прекрасная обстановка, я очень довольна. Оснащение отопительной системой, режим ежедневного питания, проведение интеллектуальных игр для детей, творческая работа с ними - все это организовано на высоком уровне. Я, как мать, очень довольна!".

Родительница Ругия Азизова также выразила глубокую признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой от имени родителей: "Здесь нет никаких недочетов, чтобы родитель приходил и высказывал замечание по этому поводу и проявлял свое беспокойство. Утром в детсаде бывает такой наплыв! Все матери, в том числе неработающие мамы, спокойно оставляют своих детей в детсаде, они не беспокоятся о них, чувствуя себя совершенно спокойно".

В Азербайджане осуществляется широкомасштабная деятельность, направленная на здоровое воспитание детей. Забота о детях и молодежи является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой развитие социальной сферы приобрело дополнительный импульс - конечно, это коснулось и самых маленьких граждан нашей страны.



Основываясь в своей деятельности на принципах гуманизма и человечности, Мехрибан Алиева в первую очередь с особой чуткостью и заботой относится к будущему нашей страны - детям, их образованию и воспитанию.

Вырастить духовно и физически здоровых, сильных и образованных, достойных граждан страны - это одна из важнейших целей, от достижения которой зависит будущее Азербайджана. Чтобы достичь этого, в рамках проекта "Обновленному Азербайджану - новую школу", осуществляемого по инициативе Мехрибан Алиевой, по всей стране строятся и ремонтируются сотни школ и детских садов. Эта масштабная работа - еще одно воплощение проводимых в Азербайджане реформ и неиссякаемой заботы государства о людях.