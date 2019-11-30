https://news.day.az/politics/1180968.html Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в честь участников церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в честь участников церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой - ФОТО
30 ноября от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был дан прием в честь участников церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В приеме принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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