В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана начались обсуждения о самороспуске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутаты, представляющие правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), выступают с инициативой о роспуске парламента.

Отметим, что 28 ноября состоялись заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте.

На заседании представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Независимые депутаты, представленные в Милли Меджлисе, также, проведя заседание, поддержали эту инициативу.