https://news.day.az/politics/1181289.html В парламенте Азербайджана начались обсуждения о самороспуске
В парламенте Азербайджана начались обсуждения о самороспуске
В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана начались обсуждения о самороспуске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Депутаты, представляющие правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), выступают с инициативой о роспуске парламента.
Отметим, что 28 ноября состоялись заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте.
На заседании представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Независимые депутаты, представленные в Милли Меджлисе, также, проведя заседание, поддержали эту инициативу.
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