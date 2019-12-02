Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османовым, передает Day.Az со ссылкой на Noi.md.

Официальные лица обсудили вопросы двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сфере. Стороны констатировали наличие большого нереализованного потенциала наших стран и выступили за активизацию связей по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В этом же контексте собеседники подчеркнули важность проведения четвертого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2012 года. Глава государства отметил, что планируется проведение также бизнес-форума "на полях" МПК и привлечение азербайджанских компаний к участию в тематических выставках в Республике Молдова.

В ходе беседы Президент подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в привлечении инвесторов из Азербайджана к реализации инфраструктурных проектов. В частности, Игорь Додон уточнил, что нашей стране интересен опыт компаний из этой страны в строительстве дорог.

Глава государства также выразил признательность руководству Азербайджана за существенную помощь в реализации социальных проектов, прежде всего на территории Гагаузской автономии. Президент отметил, что в городе Чадыр-Лунге при поддержке Фонда Гейдара Алиева завершается строительство культурно-образовательного центра. Напомним, что соответствующая договоренность была достигнута по результатам личной встречи Президента Молдовы Игоря Додона с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе официального визита в Баку в июне 2017 года.

Кроме того, глава государства поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение на Бакинский глобальный форум, в котором он имел честь участвовать в 2018 и 2019 годах. Игорь Додон добавил, что рассматривает возможность поездки на следующий Форум, запланированный на 12-14 марта 2020 года.

В завершение встречи Президент подтвердил приглашение Президенту Ильхаму Алиеву посетить с официальным визитом Республику Молдова в будущем году.