В Ереване осквернили памятник русскому дипломату, поэту и драматургу Александру Грибоедову.

Как передает Day.Az, национал-активист Шаген Арутюнян опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой изображен памятник писателю А.С.Грибоедову, измазанный красной краской, и написал, что сделал это в ответ на "надругательство над памятной доской, посвященной Гарегину Нжде".

"Внимание! Только что я покрасил красной краской памятник посла Российской империи, писателя Грибоедова в ответ на покраску памятной доски Нжде. Подробности - чуть позже в прямом эфире", - говорится в посте варвара.

Напомним, что 30 ноября в Армавире была демонтирована памятная табличка, установленная на территории местной армянской церкви в честь пособника нацистов, "героя" Армении Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна).

Об этом говорилось в письме, направленном из церкви в ответ на запрос заместителя главы муниципального образования Армавира Фролова.

В распоряжении Day.Az оказалось фото указанного документа, а также снимки, сделанные на месте демонтажа. Их передал в редакцию российский эксперт Евгений Михайлов, который, в свою очередь, получил их от друзей в России.