В Армавире демонтирована памятная табличка, установленная на территории местной армянской церкви в честь пособника нацистов, "героя" Армении Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна).

Об этом говорится в письме, направленном из церкви в ответ на запрос заместителя главы муниципального образования Армавира Фролова.

В распоряжении Day.Az оказалось фото указанного документа, а также снимки, сделанные на месте демонтажа. Их передал в редакцию российский эксперт Евгений Михайлов, который, в свою очередь, получил их от друзей в России.

"Это был ожидаемый финал. Принципиальность в этом вопросе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и усилия российской общественности привели к должному результату", - сказал Михайлов.

Напомним, что мемориальная табличка в честь кровавого Нжде, считающегося в Армении национальным героем, была установлена на территории местной армянской церкви в 2012 году. На этот вопиющий факт неуважения к памяти десятков миллионов людей, павших в борьбе с фашизмом, долгое время не обращалось внимание, пока три года назад в Ереване не был установлен памятник этому нацистскому пособнику. Первым обратил внимание на героизацию нацизма армянскими властями Азербайджан. После этого в России открыто и на всех уровнях заговорили о нездоровых тенденциях в Армении.

Вскоре общественность Армавира с возмущением обнаружила, что и в их городе существует место, где поклоняются человеку, сотрудничавшему с нацистами и имевшему отношение к деяниям третьего рейха. Большой резонанс имел поступок армавирского депутата Виноградова, закрасившего изображение Нжде черной эмалью.

И все же окончательно судьба увековечения памяти нацистских пособников на постсоветском пространстве была решена после выступления Президента Ильхама Алиева на саммите СНГ в Ашгабаде.

Справедливость восторжествовала, и к 75-летию Победы Армавир придет, избавившись от скверны. Однако ясно, что афтершоки от развернувшихся в последние месяцы дискуссий еще будут продолжаться. А особенно в свете приближающейся даты смерти кровавого Нжде.

Зульфугар Ибрагимов