https://news.day.az/politics/1181579.html Сегодня парламент Азербайджана обсудит 15 вопросов
Сегодня парламент Азербайджана обсудит 15 вопросов
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на повестке которого 15 вопросов, передает Day.Az.
Депутаты обсудят поправки в Семейный, Гражданско-процессуальный, Гражданский кодексы, а также в законы "О медицинском страховании", "Об обязательном страховании" и в другие законы.
Напомним, что 2 декабря Милли Меджлис принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.
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