Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на повестке которого 15 вопросов, передает Day.Az.

Депутаты обсудят поправки в Семейный, Гражданско-процессуальный, Гражданский кодексы, а также в законы "О медицинском страховании", "Об обязательном страховании" и в другие законы.

Напомним, что 2 декабря Милли Меджлис принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.