Структурные изменения и реформы охватывают сегодня в Азербайджане все ветви власти, и законодательная власть тоже не могла их избежать. Придание этим реформам системности и упорядочение их в градационном плане - этим и продиктована необходимость роспуска парламента.

Такого мнения придерживается политический обозреватель Тофиг Аббасов.

Комментируя Day.Az инициативу правящей партии о роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов, Аббасов отметил, что в обществе имело место недовольство тем, что ряд депутатов Милли Меджлиса не отвечает элементарным требованиям политического плана.

"Уже не говорю о законотворческой деятельности. Депутаты должны быть компетентными, во всеоружии, творчески активными. Потому что парламент - это, прежде всего, дискуссионный зал, где нужно уметь говорить, высказывать свое мнение, делиться рекомендациями. Если нет дискуссий, нет прений, то какие могут быть подвижки в выработке более тонких мотивов законодательных актов. Тут требуются знания принципов и истории парламентаризма, близкое соприкосновение с практикой развитых стран. Наконец, это еще и стремление к тому, чтобы мы не просто бездумно копировали какие-то клише и конфигурации", - отметил наш собеседник.

Потому, считает он, необходимо, чтобы депутаты, которые занимают места в законодательном органе страны, были дееспособны и политически активны. Не случайно в обществе было недовольство тем, что многие парламентарии по нескольку созывов занимают кресло в ММ, но коэффициент полезного действия у них ничтожно мал.

"Думаю, кто бы и как бы ни пытался интерпретировать сейчас инициативу правящей партии, пустоты, вакуум в работе азербайджанского парламента все-таки был, и это факт", - сказал Тофиг Аббасов.

Лейла Таривердиева