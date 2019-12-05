Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты.

Об этом сказал председатель азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мурадов подчеркнул, что для этих людей нет понятия "армянского государства": "Они знают, что никогда туда не поедут. У них исключительно корпоративные интересы. Посредством диаспоры они расширяют бизнес, реализуют политические интересы".

По словам главы госкомитета, азербайджанской диаспоре даны поручения касательно возможных провокаций армян: "Азербайджанской диаспоре поручено отвечать на провокации армян в десятикратном размере. Во время игры футбольной команды "Карабах" в Люксембурге армяне попытались совершить провокацию, но получили достойный ответ".