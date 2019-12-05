Решение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана полностью соответствует Конституции страны и четвертого декабря Конституционный суд дал правовую оценку данному процессу. Сегодняшний день можно считать началом процесса формирования нового состава парламента.

Об этом сказал зампред партии "Анна Ветен", политический обозреватель Арзуман Абдулкеримов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, реформы, ускорившиеся с начала этого года, еще больше укрепили связи между главой государства и народом. Граждане приветствуют отстранение от власти структур и лиц, утративших функциональность, которые не сумели привести порученный им участок в соответствие с реформаторской концепцией Президента.

Абдулкеримов отметил, что азербайджанский парламент должен стать эффективной структурой, укрепляющей законодательную базу страны, ни на минуту не замедляющей процесс законотворчества, инициатором, умеющим держать под постоянным контролем влияние принятых законов на жизнь граждан: "Для этого в Милли Меджлис прежде всего должны быть избраны лица с государственным мышлением. Необходимо пресечь дорогу в высший законодательный орган тем, кто смотрит на депутатский мандат как на прикрытие своего бизнеса. Азербайджанское общество не хочет видеть в качестве депутатов носителей этого мышления. Естественно, что и изнутри, и извне будут те, кто выступит против инициатив обновления азербайджанской власти. Более чем вероятно, что эти инициативы мы увидим и в предвыборный период, и после него. Силы, настроенные против азербайджанской власти как в стране, так и за ее пределами, будут пытаться помешать нормальному ходу предвыборной кампании, посеять недоверие. Для этого они не постесняются сотрудничать с антиазербайджанскими силами", - сказал Абдулкеримов.

Политический обозреватель подчеркнул, что мы можем препятствовать этим негативным инициативам, поддержав реформаторский курс, начатый Президентом Ильхамом Алиевым: "Те, кто будет представлен в новом составе парламента, должны не безмолвствовать, слыша угрозы со стороны, как это было в прежнем парламенте, а принимать каждый выпад в адрес государства, власти и главы государства, как личный выпад против себя. В Милли Меджлис должны быть избраны сильные экономисты, юристы, политики, депутаты готовые отстаивать государственные интересы во всех сферах".